Notre série d'été... en bateau sur la Moselle

Cet été, L'essentiel et L'essentiel Radio vous proposent une série de reportages pour partir à la découverte de lieux incontournables et surprenants au Grand-Duché. Ce jeudi, un petit voyage au cœur de la Moselle. On vous emmène découvrir les croisières en bateau proposées par Navitours avec de nombreuses possibilités.

Notre journaliste, Jean-François Servais, a eu l’occasion de faire une balade sur l’un des bateaux de Navitours, qui vous propose de découvrir la Moselle et d’apprendre plein de choses sur ses trésors. Grâce à une application téléchargeable facilement téléchargeable sur votre portable, la visite guidée est encore plus agréable et enrichissante via une reconnaissance du signal GPS. On peut déjà faire un tour en bateau à partir de 7,50 euros par personne et des formules avec repas sont également proposées pour rendre cette croisière encore plus amusante.

(L'essentiel)