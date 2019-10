Mieux protéger les cours d'eau en «mauvais» état

«Malheureusement, il faut toujours attendre qu'une catastrophe nous frappe pour que nous prenions enfin conscience», a lancé jeudi, le député DP Gusty Graas, lors d'une heure d'actualité à la Chambre sur la protection des cours d'eau. Il a fait référence à l'incident chez Kronospan, le 31 juillet, ceux des stations d'épuration de Beggen et de Bettembourg, les 13 et 17 septembre, et enfin à l'incendie d'Eurocomposite, le 1er octobre.

Autant d'événements qui ont lourdement pollué la Chiers, l'Alzette et la Sûre, ces dernières semaines. Les députés des différentes sensibilités politiques ont parlé d'une même voix et réclamé de meilleurs mécanismes de sécurité et une mise à jour des infrastructures parfois mal entretenues, afin d'éviter qu'à l'avenir de tels incidents ne se reproduisent.

Une meilleure collaboration

D'autant plus que l'état des cours d'eau luxembourgeois est déjà «mauvais», comme l'ont répété plusieurs députés lors du débat. La réparation des dégâts avec les deniers publics ne peut d'ailleurs être une solution, ont dit les députés, qui pensent qu'il vaut mieux investir pour éviter des dégâts.

La ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, a estimé que ces accidents ont mis à mal les efforts fournis dans le domaine ces dernières années et qu'il s'agit d'instaurer une «culture de la sécurité». Elle a promis que les autorités communales et étatiques allaient à l'avenir mieux collaborer avec les entreprises et mieux entretenir les infrastructures.

(L'essentiel/Maurice Magar)