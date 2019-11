Votre vieille huile de friture fait rouler des camions

Dans l'entrepôt à Colmar-Berg, des seaux jaunes de 5 et 30 litres garnissent des rangées entières d'étagères. Ils contiennent de la vieille huile végétale provenant de ménages privés et de petites firmes de restauration. Parfois, la SuperDrecks-Këscht récupère même l'huile usagée encore dans sa friteuse.

L'initiative de gestion des déchets utilise ce brouet peu ragoûtant, où flotte parfois un fragment de frites, pour chauffer son site et faire rouler ses voitures et camions. En 2018, via son service mobile et son parc de conteneurs, elle a ainsi collecté plus de 546 tonnes de graisses et huile de cuisine, dont 91,2% ont servi à produire du biodiesel.

82 000 litres en 2018

Elle les filtre sur son site, puis elles partent en Autriche, où une entreprise les transforme en biodiesel. «Nous leur rachetons à un prix avoisinant celui du carburant standard, explique Thomas Hoffmann, de la SuperDrecksKëscht. En 2018, nous en avons ainsi racheté plus de 82 000 litres». Si les véhicules tournent uniquement au biodiesel, le chauffage, lui, est en partie alimenté avec de l'huile non transformée.

Quant aux seaux après usage, ils sont nettoyés consciencieusement grâce à un «lave-vaisselle» géant, alimenté à l'eau de pluie, puis réutilisés. Et quand ils sont cassés, la SuperDrecksKëscht les recycle.

(Séverine Goffin/L'essentiel)