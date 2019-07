1,3 milliard d'euros pour construire des écoles

«Poursuivre la diversification de l’offre scolaire, mais surtout s’adapter aux besoins d’un pays en pleine croissance», tels sont d’après Claude Meisch, ministre DP de l’Éducation nationale, les deux leitmotivs pour un investissement massif du Luxembourg, dans les infrastructures scolaires.

Au total, 1,3 milliard d’euros seront investis dans la création de deux nouvelles écoles, un lycée-pilote dans le sud du pays et une école européenne publique à Luxembourg-Ville, dans la construction de huit nouveaux bâtiments pour des écoles existantes ainsi que dans cinq projets d’extension.

École nationale pour adultes

Pour l’instant installée sur le site de Paul Wurth à Hollerich, où elle restera jusqu’en 2021, l’ENAD s’installera à Mersch sur un terrain de 1,2 ha. Entre 2021 et la mise en service du nouveau site, l’ENAD occupera les structures de la «Blumm» au campus Geesseknäppchen.

Sportlycée

Trop petit, le site actuel du Sportlycée va être abandonné. Deux sites sont en balance pour accueillir le SLL: un site à Mamer et le site «Eurocontrol» au Kirchberg.

Lycée Technique de Bonnevoie

Une priorité pour le gouvernement. Le nouveau bâtiment sera implanté sur un terrain adjacent au bâtiment actuel. L’appel de candidature relatif aux services d’architectes et d’ingénierie a été lancé.

Un nouveau lycée pilote dans le sud

Ce nouveau concept visera à former les élèves aux compétences numériques et sociales. Les élèves seront accueillis dès 2023 dans des préfabriqués à côté du Lycée Bel-Val puis un bâtiment définitif s’installera sur les friches industrielles d'Esch-Schifflange par la suite.

Nouvelle école européenne publique en ville

Après le succès de Differdange et les classes créées à Esch, Clervaux, Mondorf-les-Bains et Junglinster, une nouvelle école européenne publique va être mise en place dans la capitale. Elle s’installera dans les bâtiments neufs de l’actuel Lycée Michel-Lucius et de l’ancien Lycée Vauban. En attendant, l’offre sera élargie à Junglinster.

Lycée Edward Steichen à Clervaux

Une extension du bâtiment ouvert à la rentrée 2018 à Clervaux a été votée en 2016. Le tout se fera sur un terrain adjacent au bâtiment actuel.

École d’Hôtellerie et de Tourisme

L’école installée à Diekirch pourrait être rénovée, mais l’idée d’une nouvelle construction n’est pas écartée, notamment en raison des inconvénients liés aux travaux.

Nouveau bâtiment pour l’EIDE à Mondercange

Les classes primaires de l’École internationale de Differdange et d’Esch seront transférées à Mondercange dans l’ancien Centre d’éducation différenciée, plus adapté.

Nordstad-Lycée

Réparti sur plusieurs structures provisoires, le NOSL s’installera dans un tout nouveau bâtiment à Erpeldange-Sûre.

Lycée Technique pour Professions de Santé

Actuellement situé rue Barblé, à Luxembourg, le nouveau bâtiment du siège du Lycée technique pour professions de santé sera mis en place à Strassen, à proximité du CHL. Il disposera d'un internat et des infrastructures à la pointe.

Centre de logopédie

L'extension du centre de logopédie doit entrer en service fin 2020.

Le bâtiment du Centre de logopédie, à Strassen, qui accueille les élèves souffrant d’un trouble de la parole et de l’ouïe sera agrandi avec la construction d’un nouvel étage.

Lycée Mondorf

Le bâtiment définitif sera implanté sur le site « Op Gréimelter ». Il bénéficiera de la proximité des structures sportives et du vélodrome à construire.

Le Lycée Technique du Centre

Un nouveau bâtiment sera construit pour le Lycée technique du Centre à Howald, tout près du Ban de Gasperich. Les travaux de rénovation du bâtiment actuel auraient trop perturbé le fonctionnement du lycée.

Lycée Michel Lucius

Le LML et l’International School Michel Lucius prendront leurs quartiers au Kirchberg sur deux campus séparés, mais à proximité.

Campus Geesseknäppchen

Le plus grand campus scolaire du pays (6 000 élèves) va être réaménagé. Le Forum sera agrandi, un restaurant scolaire supplémentaire va voir le jour et l’École de gestion et de commerce va être rénovée.

(Thomas Holzer/L'essentiel)