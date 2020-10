Les étudiants préfèrent Bruxelles et l'Allemagne

4 650. C'est le nombre de résidents qui ont choisi l'Allemagne pour mener leurs études, en 2019/2020, indique ce mercredi le ministère de l'Enseignement supérieur, qui a présenté les chiffres à la commission parlementaire de l'Éducation nationale. Soit le pays d'études préféré des étudiants résidents, devant le Luxembourg (3 846), la Belgique (3 248) et la France (2 467). «Il y a une tendance croissante à choisir des pays germanophones (Allemagne et Autriche) et anglophones (Royaume-Uni et Pays-Bas)», note le ministère.

80 étudiants ont demandé une prolongation de l'aide financière



Les étudiants inscrits au semestre d’été 2019/2020 peuvent recevoir un semestre d’aide financière supplémentaire (bourse et prêt) s’ils sont obligés de prolonger leurs études à cause de la crise sanitaire, grâce à une loi adoptée en juillet dernier. Pour l’instant, 80 étudiants ont fait une telle demande, a répondu Claude Meisch, le ministre de l'Enseignement Supérieur, à la question d'une députée.



Par ailleurs, 30 808 étudiants ont pu profiter d’une aide financière de l’État (18 5393 résidents et 12 269 non-résidents), pour l’année académique 2019/2020. En tout, ce sont 128,6 millions d’euros d’aides qui ont été accordées sous forme de bourses et 216,9 millions d’euros sous forme de prêts.

Comme les années précédentes, les villes universitaires étrangères les plus prisées par les étudiants résidents se situent dans un rayon relativement proche du Grand-Duché, la ville la plus fréquentée étant Bruxelles avec 1 154 étudiants résidents, est-il indiqué. En ce qui concerne les étudiants non-résidents, ils étaient plus nombreux en France (6 817) et en Belgique (4 344).

L'économie reste la matière la plus prisée

Pour ce qui est du domaine d'études, l'économie reste la matière de prédilection des étudiants, suivie par l’ingénierie, l’éducation et la médecine. Une députée de l’opposition s’est montrée inquiète sur la baisse des inscriptions dans le domaine de l’éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur Claude Meisch lui a répondu que cette tendance s’explique par le nouveau modèle mis en place par le Ministère, à savoir le «Quereinsteiger». «Le détenteur d’un bachelor en relation avec un des objectifs de l’enseignement fondamental peut devenir instituteur, a-t-il expliqué. Ce qui explique que les étudiants ont tendance à étudier des matières telles que la sociologie ou psychologie, tout en sachant qu’ils ont une possibilité d’embauche dans le secteur scolaire».

En ce qui concerne l’Université du Luxembourg, 6 714 étudiants de 129 nationalités différentes étaient inscrits pendant l’année académique 2019/2020, ce qui constitue une légère augmentation par rapport aux années académiques précédentes (où le chiffre s’élevait à environ 6 400). À noter que les méthodes «hybrides» d’enseignement, c’est-à-dire via visioconférence - utilisée pendant le confinement - sont toujours d'actualité depuis la rentrée 2020/2021, pour une bonne partie des cours, indique le ministère.

(ol/L'essentiel)