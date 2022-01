Gare à la pluie et au vent ce lundi soir et mardi matin

La douceur exceptionnelle qui règne sur le Luxembourg et une partie de l'Europe va s'accompagner d'un épisode pluvieux intense, ces prochaines 24 heures. MeteoLux a émis un bulletin d'alerte jaune à compter de ce lundi soir 18h et jusqu'à mardi, à 15h. Les météorologues du Findel s'attendent à de forts cumuls de pluie pouvant atteindre par endroits 30 à 45 l/m².

Prévisions météo







Consultez nos prévisions météo

En cause, une dépression au nord des îles britanniques qui envoie vers le Grand-Duché une masse d'air humide et instable. Des rafales de vent sont également attendues, de l'ordre de 50 à 60 km/h, prévient MeteoLux.

Il fera encore doux ce lundi, entre 8°C et 10°C, et ces températures persisteront durant la journée de mardi. À partir de mercredi et jusqu'à samedi au moins, le thermomètre devrait retrouver des valeurs plus conformes à la saison, avec de 0°C à 2°C la nuit et entre 2°C et 4°C en journée.

(pp/L'essentiel)