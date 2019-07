Le pays en manque de cannabis médical

Depuis le début du mois de juillet, plus aucun nouveau traitement à base de cannabis médical n'est délivré par les médecins, confirme le ministère de la Santé, contacté par L'essentiel. Les stocks de cannabis achetés par l'État luxembourgeois au Canada et distribués dans les pharmacies des hôpitaux sont au plus bas.

Si le ministère de la Santé a bien confirmé les difficultés rencontrées avec le stock, il n'est pas entré dans les détails sur les causes de cette rupture et n'a pas non plus avancé de date sur le réapprovisionnement. En avril, sept kilos avaient déjà été prescrit pour plus de 120 patients.

«Pas de nouveau traitement»

«La direction de la santé a donné la priorité à la poursuite de l’approvisionnement des patients déjà sous traitement par cannabis médical, afin de ne pas exposer ces patients à une interruption de traitement», explique une porte-parole du ministère de la Santé. Pour les patients qui n’avaient pas commencé à prendre du cannabis médical avant la pénurie, «il a été recommandé de ne pas instaurer de nouveau traitement avant que l’approvisionnement en cannabis soit stabilisé, avec retour du stock à la normale. Des alternatives thérapeutiques existent pour des patients qui ne sont actuellement pas traités par cannabis médical».

Le cannabis médical, destiné à soulager les douleurs chroniques de certains patients, a été autorisé via une loi adoptée en juin 2018.

(L'essentiel)