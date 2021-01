Le Luxembourg moins islamophobe que ses voisins

Le Luxembourg est-il moins islamophobe que ses voisins français, belges et allemands? Oui, estiment les premiers concernés d'après le dernier rapport de l'Observatoire de l'Islamophobie au Luxembourg (OIL), dévoilé jeudi. Parmi les 314 personnes interrogées, 75% estiment que les musulmans sont moins discriminés que dans les pays voisins et globalement bien intégrés au Grand-Duché.

La France a une «image très négative»



Si l’Observatoire de l’Islamophobie au Luxembourg (OIL) se félicite d'une tendance globale à la baisse des discriminations contre les musulmans au Luxembourg, le cas spécifique de la France voisine est «à mettre en perspective»: «Nous avons pu constater que ce pays possède une image très négative dans les consciences individuelles», écrit l'OIL citant une influence sur les réseaux sociaux. L'OIL appelle le gouvernement luxembourgeois à prendre en considération de manière active et sérieuse le problème» de l'islamophobie.

Un chiffre positif qui ne saurait masquer l'existence d'actes islamophobes. Ainsi, 17,5% des participants à l'étude disent en avoir été victimes en 2019 et 27,5% en avoir observé. Dans la majorité des cas, il s'agissait de paroles stigmatisantes, de discours haineux et de plaisanteries douteuses. Le insultes et les privations de droits sont plus rares, et les violences physiques exceptionnelles. À noter que la majorité des actes islamophobes (58%) se déroulent au travail, indiquent les participants à l'étude.

Une jeune médecin voilée agressée

Un constat à nuancer sur ses résultats, le rapport précisant que de nombreux actes islamophobes passent sous les radars. Pour étayer son étude, l'Observatoire s'est donc adressé aux associations musulmanes réunies au sein de la Shoura. Leurs impressions sont similaires aux conclusions de l'étude: «Tous estiment que les individus de confession musulmane sont bien intégrés au Luxembourg et qu'ils s’y sentent bien», cite l'OIL.

D'après eux, les discriminations constatées touchent en particulier les femmes. La question du port du voile, régulièrement objet de conflit dans les pays voisins, semble indissociable de ce ressenti. À l'image de cette jeune médecin portant le voile agressée devant un bâtiment en janvier 2019.

D'autres actes islamophobes ont été relatés en conclusion de l'étude. Parmi eux, les menaces, insultes et agressions physiques subies par l’employé d'une commune ou encore les inscriptions islamophobes sur des panneaux de circulation dans la capitale. Selon les statistiques dévoilées par l'Observatoire, environ 20 000 personnes se considèrent comme musulmanes au Luxembourg, soit 1,57% de la population.

(Thomas Holzer/L'essentiel)