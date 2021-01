Les restaurants ont des frais malgré les portes closes

Déjà 311 jours de restrictions et 133 de fermeture. Clos au moins jusqu'au 1er février, les restaurants du pays souffrent, malgré les aides. Trois d'entre eux ouvrent leur comptabilité.

Manifestation samedi

Samedi dernier, ils étaient près de 200 dans la capitale. Une nouvelle manifestation de l'Horeca est prévue samedi (14 h) au départ de l'hôtel de ville. Les organisateurs, qui ont eu l'aval de la Ville de Luxembourg, espèrent plus de 500 personnes pour un défilé «pacifique et respectueux des règles sanitaires». Cette semaine, le gouvernement a indiqué avoir déjà versé aux indépendants et entreprises plus de 265 millions d’euros d'aides.

Gastronomique, 10 salariés

Installé dans la capitale, le propriétaire annonce entre 20 000 et 30 000 euros de frais fixes mensuels (énergie, comptable, matériel), dont 10 000 pour le loyer. S'y ajoutent 6 000 à 8 000 euros de sécurité sociale, 1 500 d'impôts. Les salariés sont au chômage partiel (80% de 22 000 euros remboursés). Ne l'ayant pas encore touché pour décembre, il est «à court de liquidités». Et quid des congés à la reprise?

Brasserie, 22 employés

Au cœur de Luxembourg, son loyer atteint 18 000 euros et les frais fixes près de 5 000, plus 8 000 euros de sécurité sociale et 2 500 d'impôts. Le chômage partiel couvre les salaires (80% de 60 000 euros). Via le fonds de relance, il reçoit par mois 250 euros pour ceux au chômage partiel et 1 250 euros pour les autres. Une aide remboursable couvre jusqu'à 50% des charges. «Nous sommes vraiment aidés. En étant bien conseillés, on est protégés». Mais certains peinent à payer le comptable.

Café-restaurant, quatre salariés

À Diekirch, les salaires représentent environ 9 000 euros, en partie couverts selon le décompte par le chômage partiel... qui tarde. En décembre, la vente à emporter a fait rentrer 9 000 euros (30 000 en fonctionnement normal). Il faut payer le loyer (1 750 euros), les charges (plus de 5 000) et 25 000 euros d'emprunts contractés pour pouvoir avancer les salaires mais aussi installer un chauffage de la terrasse et diverses protections sanitaires. En vain. Au printemps, deux fois 5 000 euros d'aides étaient arrivés.

(Nicolas Martin/L'essentiel)