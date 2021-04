Ils se donnent rendez-​​vous dans la capitale

Difficile de trouver des activités durant ces vacances de Pâques. Malgré la crise sanitaire et la météo capricieuse, les jeunes en profitent pour se retrouver dans la capitale. Certains sortent se balader en ville, comme Joni, qui a fait le déplacement depuis Bascharage. «Il n’y a pas grand-chose à faire. Alors je sors avec mes amis à Esch ou à Luxembourg-Ville».

À ses côtés, Vato, 19 ans, témoigne d’un vrai besoin de prendre l’air. «C’est stressant comme vacances parce que je dois beaucoup étudier pour les examens. Alors pour me détendre, je sors avec mes amis, je fais du foot ou encore du basket». Quelques mètres plus loin, dans le parc de la Kinnekswiss, Claudia et Mathilde se sont installées sur une couverture pour jouer au Uno. Plaid sur les genoux, les quelques gouttes de pluie ne les effraient pas.

«J’étudie beaucoup et quand j’ai le temps, je sors. Il faut prendre un peu l’air », témoigne Claudia, qui a fait le déplacement depuis Mertzig. Et s’il y a bien un endroit qui attire les jeunes durant les vacances, c’est le skatepark Péitruss. Yuri est venu d’Esch-sur-Sûre pour faire du skateboard. «Je viens deux fois par semaine, lorsque ma famille travaille». Un temps de fréquentation plus court qu’auparavant. «Avant le Covid, j’allais tous les jours faire du skateboard. Maintenant, je fais plus attention au temps passé à cause du virus».

(Noémie Koppe / L'essentiel )