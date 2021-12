Des manifestants dégradent le domicile de Bettel

Les manifestants contre les mesures sanitaire semblent s'être trouvés un nouveau de point de rendez-vous... Trois jours après la protestation pacifique devant le domicile du Premier ministre Xavier Bettel, des personnes étaient encore présentes samedi pour faire entendre leur mécontentement devant l'appartement où vit le chef du gouvernement.

Si la première salve, mercredi, n'avait été émaillée d'aucun comportement agressif, l'ambiance était, semble-t-il, plus tendue samedi. Des images publiée sur Twitter par le journaliste Claude Biver montrent plusieurs dizaines de personnes les yeux rivés sur le domicile du Premier ministre, sous ses fenêtres.

D'Demonstrante sti lo virun der Dier vum Premier a ruffen "Démission". Puuuh. pic.twitter.com/W4A09IKTWI — Claude Biver (@ClaudeBiver) December 4, 2021

Certains d'entre eux n'auraient pas hésité à lancer des œufs, dégradant notamment la façade et la porte d'entrée du bâtiment. Une voiture garée devant la résidence a également été rayée, mais, d'après les informations recueillies sur place, elle n'appartient pas à M. Bettel.

Souvill zur "friddlecher Demonstratioun" virun der Dier vum Premier. pic.twitter.com/DZfkTIbQfa — Claude Biver (@ClaudeBiver) December 4, 2021

Interrogée par L'essentiel, la police n'a rien précisé sur les dégradations en question, tout en confirmant le déplacement d'une partie des manifestants devant le domicile du Premier ministre. Les autorités confirment les débordements constatés en marge de la manifestation contre les mesures sanitaires dans la capitale.

Le marché de Noël fermé

«Un barrage du marché de Noël a été forcé, et des patrouilles ont été appelées en renfort». Les barrières mises en place ont été «utilisées comme projectiles» et le marché de Noël a été fermé sur décision de la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer, le contrôle du CovidCheck ne pouvant plus être effectué. Même décision concernant le marché de la place de Paris, après que des protestataires aient décidé de se diriger en direction de la gare.

Mais les perturbateurs ne se sont pas arrêtés là. Certains ont notamment entravé la circulation et jeté des pétards sur les photographes de presse. Des manifestants ont également essayé de rentrer dans la Chambre des députés, ce qui a obligé la police à se mettre en position pour bloquer l'accès. Les troubles ont pris fin dans le grand parc de la capitale.

Bausch indigné, Kox «condamne fermement»

En contact avec les force de police, le ministre de la Sécurité intérieure a «condamné fermement les destructions de biens et les tentatives d'intimidations» sans remettre en cause «le droit à la liberté d'expression». Pour sa part, le vice-Premier ministre écologiste François Bausch a partagé l'image de voiture rayée devant le domicile de M. Bettel et fait part de son indignation: «Ce qu'il s'est passé aujourd'hui devant le domicile de Xavier Bettel et au marché de Noël est intolérable», a-t-il tweeté.

Meenungsfräiheet a Manifestatiounsfräiheet jo, mee Aggressioun, Vandalismus a Bedrohung, dat geet guer net!!! Dat wat sech haut virum @Xavier_Bettel senger Hausdier an um Chrëschtmaart ofgespillt huet ass net ze toleréieren. pic.twitter.com/UFcTnM7d84 — François Bausch (@Francois_Bausch) December 4, 2021

Plus tôt dans la semaine, la police a confié considérer la possibilité que les manifestations contre les mesures sanitaire dégénèrent, tandis que des élus se sont inquiétés de la montée des tensions.

Après avoir annoncé un renforcement du CovidCheck (NDLR: passe sanitaire obligatoire au travail et fin des tests pour les loisirs), Xavier Bettel avait, lui, déclaré à l'issue de la conférence de presse de lundi «qu'il ne s'attendait pas à recevoir des applaudissements».

(th/L'essentiel)