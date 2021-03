Europol est à la recherche du tireur de Remich

Aldo Iamandi fait désormais partie des fugitifs les plus recherchés en Europe. FAST Luxembourg et Europol sont à la recherche de cet individu de nationalité albanaise. Le trentenaire est soupçonné d'avoir tiré sur un homme et l'avoir gravement blessé près du pont frontalier entre Remich et Nennig, le 24 novembre 2020, vers 22h30. Depuis, il reste introuvable.

Le 11 février, un mandat d'arrêt européen et un mandat d'arrêt international ont été émis contre l'Albanais de 30 ans. Selon la police, l'homme pourrait toujours être en possession de son arme.

Toute information susceptible de faire avancer l'enquête doit être envoyée à l'adresse électronique fast.lux@police.etat.lu ou directement via www.eumostwanted.eu.

(L'essentiel)