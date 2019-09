Luxembourg-​​Ville assume sa responsabilité

Les raisons qui ont amené à l’ouverture de la vanne par laquelle 20 000 mètres cube d’eau non traitée se sont écoulés dans l’Alzette, durant 20 heures, à la station d’épuration de Beggen, restent inconnues. Un signal d’alarme avait attiré l’attention des responsables, vendredi soir. Un technicien était sur les lieux quinze minutes plus tard, il a été rejoint deux heures plus tard par un électricien. Ce dernier a redémarré l’ordinateur gérant le système automatisé de la station d’épuration. Le système n’indiquait alors plus de problèmes.

«Lors de ce redémarrage, les paramètres de l’ordinateur ont été réinitialisés, ce qui veut aussi dire que l’ouverture de la vanne en question a été automatisée. Cela n’explique toujours pas pourquoi l’ordinateur a donné l’ordre d’ouvrir la vanne», explique Patrick Licker, chef du service de la canalisation. Personne ne se doutait donc du fait que la vanne était ouverte.

La pollution va se résorber

La bourgmestre de la ville de Luxembourg, Lydie Polfer, évoque un incident «terriblement regrettable» et affirme que la Ville va prendre toutes ses responsabilités et payer les dégâts occasionnés. Il s’agit surtout de la repopulation en poissons de l’Alzette. En effet, beaucoup de poissons sont morts entre la station et Mersch. Lydie Polfer affirme aussi la volonté de mettre tout en œuvre pour qu’un tel incident ne se reproduise plus. Les premières réflexions sont déjà en cours.

La bonne nouvelle est que la pollution va se résorber elle-même au fil du temps, mais la faune de la rivière mettra, elle, un peu plus de temps à s’en remettre.

(Maurice Magar/L'essentiel)