Pour qui les premiers vaccins au Luxembourg?

À défaut d'avoir, d'emblée, suffisamment de doses pour tout le monde, qui vacciner d'abord? Où? Gratuitement ou pas? Comment être efficace et convaincre? Alors que les labos attendent d'un jour à l'autre les autorisations pour diffuser leurs vaccins anti-Covid, les gouvernements doivent répondre à toutes ces questions... et à pas mal d'autres. Au Luxembourg, la Commission nationale d'éthique, composée de médecins, de chercheurs, mais aussi de philosophes et de membres de la société civile, a remis en début de semaine son avis sur la stratégie à adopter et sur la priorisation.

La Belgique met le cap sur le 5 janvier



Si les autorisations sont validées, la Belgique vaccinera à partir du 5 janvier, a indiqué son Premier ministre, Alexander De Croo. D’abord les professionnels de santé, les plus de 65 ans, puis les 45-65 ans, avec des comorbidités. En France, ce sera fin décembre ou début janvier. La Haute autorité de santé a proposé cinq phases. Les Ehpads (résidents et personnel de maisons de retraite) seraient prioritaires avant les plus de 75 ans et les soignants. L’Allemagne ciblera aussi les plus vulnérables, les fonctionnaires nécessaires à l’administration du pays et les soignants.

Prochaine étape: faire valider le plan par le Conseil de gouvernement, peut-être vendredi, et le dévoiler «si possible» la semaine prochaine. «Des choix sensibles», avoue l'entourage du Premier ministre Xavier Bettel, qui espère les 45 000 premiers vaccins mi-décembre. Passé par la Commission européenne pour ses commandes, le Luxembourg sera livré «en même temps que les autres et proportionnellement à sa population», note le ministère de la Santé.

L'exemple de la grippe A en 2009

Et pour la logistique? Président de la commission Santé à la Chambre, Mars Di Bartolomeo a rappelé le précédent de la grippe A (H1N1), en 2009. Un virus à l'impact toutefois différent. Trois personnes étaient décédées au pays et quelques centaines avaient été infectées. Les jeunes étaient les plus touchés. Sept centres de vaccination avaient ouvert (deux à Luxembourg, Esch-sur-Alzette, Differdange, Diekirch, Berbourg, Wiltz).

Soignants, victimes d’affections chroniques graves ou encore femmes enceintes étaient prioritaires et bénéficiaient de la gratuité. Sur 700 000 doses commandées, 45 000 (de deux vaccins) avaient été administrées, 1 600 aux prioritaires.

(L'essentiel/Nicolas Martin)