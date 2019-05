Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Duck Race 16 000 canards sont prêts pour la course

Ce samedi, à 15h, les 16 000 canards en plastique prendront le départ de la 19e édition Duck Race sur la Pétrusse. Au-delà de la course, l'objectif de l'association la Table ronde luxembourgeoise est de récolter des fonds pour les associations caritatives. Il s'agit cette année de L'Aide à l'enfance de l'Inde et du Népal, Rokku Mi Rokka et Stiftung Kinderchirurgie. Le village, situé à proximité du viaduc rue Saint-Quirin, ouvrira ses portes à 12h avec des stands de restauration et boissons. Les visiteurs pourront également y acheter les derniers tickets pour la course.

Expovin Vins et bières sont à déguster au Kirchberg

Les visiteurs vont raviver ce week-end leurs papilles lors de l'Expovin, première exposition dédiée au vin, la bière et les spiritueux, à Luxexpo The Box. 70 artisans du Grand-Duché et d'ailleurs, seront sur place pour faire découvrir leurs produits phares et nouveautés. À consommer évidemment avec modération.

Animations Les musées sous les feux des projecteurs

Ce week-end ont lieu les Luxembourg Museum Days. Quarante-cinq musées dans tout le pays ouvrent gratuitement leurs portes au public. Chacun a mis en place une programmation spécifique d'animations, d'ateliers et des visites. «Ces journées sont l'occasion de découvrir notamment les musées régionaux, qui sont peut-être moins connus que les nationaux», explique Sophie Thoma, coordinatrice du groupement «d'stater muséeën». Environ 17 000 visiteurs sont attendus.

Concert Un hommage aux rois du rock

«Trois groupes en live pour 2h30 de plaisir!». C'est ainsi que Legends of rock présente son show, qui aura lieu ce samedi à 20h à la Rockhal. High Voltage, MetalmaniA et Slash N' Roses se succéderont sur scène en reprenant les meilleurs morceaux d'AC/DC, Metallica et Guns'n'Roses, comme «Whole Lotta Rosie», «Nothing Else Matters» ou «Paradise City». Un show bénéficiant d'une grosse production, à la hauteur de ces monstres du rock.

Fête Les scouts célèbrent leur centenaire

Samedi, de 10h à 18h, les Lëtzebuerger Guiden a Scouten invitent le public à célébrer leur centenaire. Des manifestations auront lieu dans trois lieux: au parc municipal de Mersch, au parc Kinnekswiss, à Luxembourg, et sous les hauts-fourneaux, à Esch-Belval. Des participants de tout âge sont attendus pour s’affronter lors des parties de mini-jeux. Des ateliers créatifs comme du face painting sont aussi prévus.

Marché Un vide-grenier à coffre ouvert

Un vide-grenier un peu particulier, organisé par le British Ladies Club, occupera samedi, de 9h à 16h, le parking Adenauer au Kirchberg. Au lieu des stands, les vendeurs se serviront du coffre de leur véhicule pour présenter leurs biens.

Concert Le groupe luxembourgeois District 7 présente son premier opus

District 7 se produit samedi soir aux Rotondes, à Luxembourg. Après avoir enregistré deux singles avec le producteur Brett Shaw, le groupe luxembourgeois sortait en 2016 son second EP. Il revient avec un premier album aux sonorités plus pop, «A Beautiful Day To Die».

«Cross My Heart» de District 7:

Festival Les produits bio à l'honneur

La ferme Kass-Haff organise ce vendredi et ce dimanche la 3e édition de son festival de produits bios et locaux. Des concerts sont prévus ce vendredi, à partir de 19h. Des animations pour les familles sont proposées dimanche, à partir de 11h.

Sortie club Un DJ parisien au Gotham

Basé à Paris, d'où il est originaire et où il évolue notamment en tant que résident de l'Arc et du Vicky Cristina, Ravens viendra distiller ce vendredi soir (23h) ses meilleurs tracks deep house et EDM.

Improvisation Un match Luxembourg-France

Le Groupement des improvisateurs professionnels du Luxembourg (GIPL) affrontera l'équipe française de Hero Corp dans un match d'improvisation théâtrale, samedi, à 20h, au Tramsschapp, à Luxembourg.

Sortie club Une soirée reggaeton au M Club

Les hits de Daddy Yankee, Maluma ou J Balvin seront à l'honneur ce vendredi soir (23h), pour une nouvelle soirée placée sous le signe du reggaeton, coorganisée par Ahora.

«Con Calma» de Daddy Yankee & Snow:

Art Un peintre en plein action à Esch

Le street artist Sader crée une peinture murale de grande dimension sous les yeux des passants au Belval Plaza, depuis ce vendredi matin, à 10h. Des espaces d'exposition artistique sont à découvrir sur l'entièreté du site.

(L'essentiel)