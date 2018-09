Une fusion de communes en vue dans le Nord

Certaines petites communes ont bien entendu le message des autorités, qui les encouragent à fusionner. Les conseils communaux d’Ettelbruck, Erpeldange-sur-Sûre et Schieren ont voté mercredi en faveur de l’ouverture de discussions, dans le but de ne former plus qu’une commune. Ces trois localités font aujourd’hui déjà partie de la communauté de communes Nordstad, en compagnie de trois autres. Un temps envisagée, la fusion à six ne semble plus une priorité.

Erpeldange-sur-Sûre, 2 339 habitants, et Schieren, 2 036 âmes, envisagent d’être englobés dans un grand ensemble, Ettelbruck comptant 8 732 résidents. Les deux premières avaient marqué leur intérêt pour une fusion lors des consultations menées en juillet par le ministère de l’Intérieur auprès des communes de moins de 3 000 habitants.

D’autres communes envisagent une union à court ou moyen terme. Les élus de Bous et de Waldbredimus vont engager des discussions à partir d’octobre, selon nos confrères du Wort. Ils pourraient tenter de s’unir avec Remich et Stadbredimus, même si les responsables de cette dernière n’étaient pas enclins à fusionner en juillet dernier.

(jg/L'essentiel)