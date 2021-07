Arrêtés sur l'A1 après avoir volé du parfum à Trèves

Les polices grand-ducale et allemande ont une nouvelle fois prouvé leur étroite et rapide collaboration, mercredi. Un vol a eu lieu vers 17h40, dans un centre commercial de Trèves, et les trois voleurs s'étant enfuis dans une voiture immatriculée au Grand-Duché, la police allemande a immédiatement contacté ses homologues luxembourgeois.

Ceux-ci ont intercepté le véhicule une heure après alors qu'il circulait sur l'A1 au niveau de Munsbach. En fouillant la voiture, les fonctionnaires ont retrouvé les flacons de parfum dérobés.

(L'essentiel)