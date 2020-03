Maria Teresa «pas à la fête» pour son anniversaire

C’est un anniversaire pas comme les autres que fête la Grande-Duchesse Maria Teresa ce dimanche. Celle qui est née le 22 mars 1956 à La Havane (Cuba) a indiqué, dans un message officiel, que son cœur n’était «pas à la fête», à cause de l'épidémie du coronavirus. «Mon cœur est avec vous, avec tous ceux qui se battent en ce moment contre la maladie, ceux qui ont peur, qui sont seuls, qui sont vulnérables», a-t-elle indiqué le jour de ses 64 ans.

Comme la plupart des pays européens, le Luxembourg vit une période de confinement, les citoyens étant invités à rester chez eux et ne sortir qu’en cas de nécessité. Le but est bien sûr d’enrayer le développement de la pandémie. La Grande-Duchesse Maria Teresa a voulu délivrer un message de soutien au personnel médical, particulièrement mobilisé en ce moment. «Avec le Grand-Duc, nos pensées vont particulièrement et avec une immense gratitude au corps médical, paramédical, ainsi qu’à tous les bénévoles qui se donnent sans compter».

La monarchie luxembourgeoise, et notamment la Grande-Duchesse, ont été épinglés fin janvier par le rapport Waringo. Ce dernier dénonçait notamment les dépenses et le manque de transparence de l'institution. Une réforme sur le fonctionnement de la monarchie est envisagée, mais son calendrier est bien sûr repoussé à cause de l'épidémie du coronavirus.

(jg/L'essentiel)