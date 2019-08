Au lendemain de la tornade ravageuse qui s'est abattue sur Pétange et Bascharage, le ministre Dan Kersch (LSAP) a convoqué une conférence de presse pour faire le point sur ses conséquences. «Le bilan est lourd, mais nous avons pu constater une grande solidarité entre les services», a indiqué le membre du gouvernement.

Au total, 19 personnes ont été blessées, dont deux plus gravement, soit un bilan plus lourd que celui annoncé durant la nuit. L'une d'entre elle a fait une crise cardiaque au moment de la tornade. Au niveau matériel, les dégâts sont considérables. D'après le ministre, «entre 80 et 100 maisons» ne sont plus habitables en l'état.

60 personnes ont été relogées

Inquiets et remplis d'incertitudes, de nombreux résidents sont venus demander des réponses aux élus présents à la Kultur Haus de Käerjeng, où la conférence de presse a été organisée. «Des architectes vont venir faire un état des lieux. En attendant, nous allons nous coordonner pour bâcher les toits. Nous ferons les travaux dès que possible. Les entreprises sont mobilisées, et les pompiers vont aider», a répondu Paul Schroeder, directeur général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

En attendant, l'urgence est au relogement: «Nous avons déjà relogé 60 personnes. Certains habitants sont encore en vacances, d'autres ont pu trouver des solutions de leur côté», a conclu Dan Kersch.

[intempéries] les travaux de déblaiement et de sécurisation continuent. Conférence de presse en cours avec la présence de nombreux habitants pic.twitter.com/EFARVkeOPc — CGDIS (@CGDISlux) August 10, 2019

(Thomas Holzer/L'essentiel)