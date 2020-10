Les Hôpitaux Robert Schuman, avant le Covid

En raison de la crise du Covid-19, survenue peu avant le printemps dernier au Luxembourg et dans les régions limitrophes, nous n'avons jamais autant parlé des hôpitaux et des soignants au Grand-Duché. Unités de soins intensifs, recrutement à l'étranger... Mais il existait pourtant une réalité avant cette crise sanitaire et les chiffres publiés, ce vendredi 30 octobre 2020, par les Hôpitaux Robert Schuman (HRS), nous permettront peut-être d'y voir un peu plus clair d'ici une année, quand on pourra comparer à quel point le virus a eu un impact sur les activités des HRS.

Que faut-il donc retenir du rapport annuel des Hôpitaux Robert Schuman pour l'année 2019? Dans un très détaillé document de 75 pages, les HRS évoquent leurs activités en cinq points: 1. Les HRS en 2019, 2. Les pôles de compétences, 3. Les services cliniques transversaux, 4. Les services de support, 5. La structure administrative et de gestion. Mais que retenir essentiellement de l'ensemble de ces chiffres qui donnent un peu le tournis?

Sur les trois sites des Hôpitaux Robert Schuman au Kirchberg, près de la gare de Luxembourg-Ville et à Esch-sur-Alzette, pas moins de 30 nationalités se côtoient tous les jours. Sur un total de 2 270 collaborateurs, un chiffre mesuré à la fin de l'année 2019, 34% du personnel était bel et bien luxembourgeois, 54% du personnel déteint la nationalité des trois pays limitrophes (France (29%), Allemagne (16%) et Belgique (9%)).

(fl/L'essentiel)