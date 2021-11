Partager les radars sur les réseaux peut-​​il être puni?

Début octobre, en Suisse, la justice a condamné 96 personnes à des amendes de plusieurs centaines de francs suisses pour avoir divulgué les emplacements de radars et de contrôles routiers de police, dans un groupe, sur la messagerie WhatsApp, qui comptait 215 membres. Pour justifier cette décision, les autorités suisses ont indiqué que la conversation sur le réseau social avait pris une ampleur «publique» et non plus privée.

Au Luxembourg, une telle mesure n'est pas envisageable puisqu'il n'existe aucune réglementation interdisant de signaler un contrôle routier sur les réseaux sociaux. «En l'absence d'une telle loi, il n'y a pas de contrôle spécifique ni de sanction potentielle à cet égard», souligne la police à L'essentiel. Notons que le groupe privé «Police Kontrol Luxembourg», sur Facebook, compte 92 000 membres par exemple.

La police vous encourage

Pour aller plus loin, les forces de l'ordre luxembourgeoises auraient même plutôt tendance à encourager la démarche de partager ces contrôles au plus grand nombre: «L’approche est orientée sur la prévention d’accidents. Le but des contrôles n’est pas de pénaliser des conducteurs, au contraire. Si le fait d’annoncer des contrôles contribue à ce que les gens conduisent plus prudemment, ceci peut donc même contribuer à la cause».

Finalement, la seule limite identifiée par la police dans ce contexte, c'est d'alerter les autres automobilistes d'un contrôle tout proche en... klaxonnant. Selon l'article 131 du Code de la route, «l'usage des appareils avertisseurs sonores, dans un but autre que celui de la sécurité, est interdit.» Il vous en coûtera même 49 euros d'amende si vous êtes repéré.

