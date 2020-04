Masque alternatif, «geste barrière additionnel»

Les déclarations d'un jour ne sont pas forcément celles du lendemain et c'est encore plus vrai en cette période de pandémie du coronavirus. Pas plus tard que le vendredi 3 avril, en conférence de presse, le Premier Ministre Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert affirmaient soutenir «toutes les initiatives par rapport aux masques» en rappelant que «le port du masque ne serait pas rendu obligatoire», mais que ce qui était important, c'était de rester chez soi, sans oublier les gestes barrières de distanciation.

Comment utiliser un masque alternatif?



• Il doit couvrir la bouche et le nez et il doit limiter les ouvertures entre le visage et le masque.

• Il ne faut pas toucher votre masque pendant la durée du port.

• Vous ne devez pas toucher la partie avant du masque, défaites-le de l’arrière.

• Lavez vos mains soigneusement.

• Lavez votre masque tous les jours et à une température de 60° minimum.

Ce mercredi 8 avril, le ministère de la Santé, via un communiqué publié dans le courant de l'après-midi, présente désormais le masque comme «un geste barrière additionnel» en se basant sur une communication de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), du 1er avril, qui encourage «un usage accru des masques, y inclus artisanaux, par le grand public, afin de limiter la propagation du coronavirus Covid-19».

Les masques «alternatifs», c’est quoi?

Face à la pénurie de masques spécialisés, des conseils sont désormais fournis au sujet de la fabrication de masques alternatifs, même pour les personnes en bonne santé. L'OMS publiant même un document de guidance allant dans ce sens depuis le lundi 6 avril 2020.

Masque en tissu fait maison ou un simple tissu couvrant la bouche et le nez, les masques qualifiés d'alternatifs ou non médicaux ont la capacité de retenir les gouttelettes qui sont propagées lorsquon parle, éternue ou tousse, rappelle le communiqué du ministère de la Santé. Il est vivement conseillé au grand public de les utiliser en cas de maladie, quand on veut contribuer à l’effort commun de l’endiguement du virus ou lorsque la distanciation interpersonnelle est difficile à respecter.

