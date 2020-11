Un brin de magie pour un Noël particulier en ville

Non, Noël 2020 ne ressemblera à aucun autre, et le fait d'imaginer les fêtes de fin d'année à Luxembourg sans le traditionnel marché, sa patinoire, ses vins chauds et autres spécialités culinaires s'avère compliqué pour beaucoup de résidents. Coronavirus oblige, les autorités ont dû se résoudre à annuler les festivités, sans pour autant renoncer à un brin de magie.

Vendredi, la mise en lumière de l’illumination de Noël a eu lieu sur la place d'Armes en présence de la bourgmestre Lydie Polfer. Accompagnée des échevins de la capitale, l'élue DP a officiellement lancé les «festivités» et dévoilé le fameux cœur entre le kiosque et le Cercle-Cité: «C’est pour dire: "Ayons un cœur et pour chacun". Chacun doit faire des efforts pour soi, mais il doit aussi le faire pour sa famille et les gens qui lui sont chers», avait-elle déclaré.

Pour le reste, quelque 707 000 lucioles et ampoules à basse consommation d’énergie vont briller tous les jours de 6h à minuit, «afin de créer une atmosphère chaleureuse et conviviale qui invite aux balades en plein air», indique la ville de Luxembourg. Les installations seront en place jusqu'au 10 janvier.

(L'essentiel)