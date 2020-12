Les étudiants se sont rués sur les workshops de l'Uni

«Plus de 1 000 participations à nos workshops du semestre, c'est un record», lance d'emblée Romain Raux, Project Manager du Career Centre de l'Université du Luxembourg. Pour lui, deux grandes raisons expliquent ce succès: qu'ils soient réalisés à distance et qu'il est de plus en plus difficile de trouver des jobs étudiants, ou après les études.

«Je ne m'attendais pas à un tel succès. Au semestre d'été, les workshops avaient été basculés un peu en catastrophe en distanciel, mais je n'avais pas vraiment remarqué de différences», explique-t-il.

Les deux workshops qui ont attiré le plus d'étudiants (70 à chaque fois) sont «le CV et la lettre de motivation en anglais» et «travailler dans le domaine bancaire et financier». «Une seule étudiante a participé à elle seule à 17 workshops», souligne-t-il. La majorité des participants (93%) sont de la faculté de droit-économie-finance et 85% du bachelor Gestion. «Ces derniers ont des crédits ECTS en plus s'ils suivent une douzaine de ces workshops», ajoute Romain Raux.

Le dernier du semestre, consacré à PowerPoint, a lieu ce vendredi et 66 étudiants sont inscrits.

(Marion Mellinger/L'essentiel)