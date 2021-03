Les restaurants dépendants de Paris et Berlin?

Comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Secrétaire général de l’Horesca, de la Fédération de l’hôtellerie, restauration, cafés, François Koepp s’est dit très inquiet de la perspective d’un arrêt du chômage partiel de crise pour le secteur après le mois de juin. «Ce serait catastrophique et pourrait déclencher une vague de licenciements surtout dans l’hôtellerie. Nous serons tributaires des campagnes de vaccination ici et dans les pays voisins», indique-t-il. Si l’ouverture est conditionnée par exemple à des tables de deux personnes à deux mètres de distance, que fera-t-on du personnel en trop? Faudra-t-il licencier des gens dont on aura besoin deux ou trois mois plus tard?», martèle François Koepp.

S’il se félicite de la décision de la Ville de Luxembourg, correspondant à une demande de l’Horesca, d’étendre les terrasses dès que la réouverture sera possible, peut-être dès avril «sous conditions» selon ce qu’a suggéré le Premier ministre Xavier Bettel, il assure aussi que le secteur est favorable à tout ce qui permettra de rouvrir au plus vite. Des tests rapides avant l’entrée, au profil sanitaire en passant par les contrôles de température ou le passeport vaccinal qui risque d’être incontournable pour la clientèle internationale dans l’hôtellerie». «Tout ce que l’on aura le droit de faire dans le respect de la confidentialité et des droits individuels», insiste-t-il.

Pour le secrétaire général de l’Horesca, une réouverture avec des restrictions très rigoureuses, ressemblera davantage à un «service à la population» qu’à une possibilité de renflouer des caisses très fragiles. Un accompagnement sera donc nécessaire. Satisfait des aides négociées au niveau national et en vigueur à ce jour, il plaide pour une vaccination prioritaire des quelque 20 000 travailleurs du secteur et un dépistage massif avant la réouverture. Pour lui, la décision de rouvrir les établissements dépendra beaucoup de l’Allemagne et de la France, par crainte d’une «fermeture des frontières». Et il rappelle que l’ouverture à l’intérieur sera aussi capitale au Luxembourg, où la météo est loin d’être toujours clémente.

(nm/L'essentiel )