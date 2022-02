En direct de Kiev, ce Luxembourgeois fait le buzz

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais son visage a déjà fait le tour de la Toile. Maniant plusieurs langues avec une facilité déconcertante, le reporter luxembourgeois Philip Crowther a publié sur Twitter une séquence où il intervient pour plusieurs médias internationaux, dans six langues différentes...

Sa vidéo a été visionnée plus de 11 millions de fois en un peu plus de 24 heures et suscité de nombreuses réactions, pour la plupart, admiratives... «Couverture en six langues, de Kiev pour AP. Dans cet ordre: anglais, luxembourgeois, espagnol, portugais, français et allemand» commente-t-il en légende.

Reporter pour l'agence Associated Press, l'ancien élève de l'Athénée de Luxembourg s'était déjà fait remarquer l'année dernière lors de la couverture de l'investiture de Joe Biden et pendant les commémorations de l'anniversaire de la mort de George Floyd à Minneapolis. Le tweet posté lundi, liké plus de 100 000 fois et qui a récolté plus de 3000 commentaires devrait encore accroître sa notoriété...

Leave some languages for the rest of us. — Molly Quell (@MollyQuell) February 22, 2022

I never knew Luxembourg had their own language https://t.co/NLJTrtLbti — Blake Carrington (@Imstilltoofly__) February 22, 2022

(L'essentiel)