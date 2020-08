Une bagarre a eu lieu dans le quartier de la gare

Une bagarre a été signalée par des passants mardi vers 20h30, sur la place de la gare à Luxembourg. Mais le temps que les policiers arrivent sur place, les protagonistes avaient disparu. Une patrouille a fini par retrouver dans l'avenue de la gare un homme qui a affirmé avoir été agressé et frappé par un inconnu.

Les informations qu'ont donné la victime et les témoins ont permis de retrouver le suspect quelques instants plus tard, toujours dans le même quartier. L'individu a été amené au commissariat, où il a été placé en état d'arrestation, à cause de son état alcoolisé. L'incident a fait l'objet d'un protocole, précise encore la police grand-ducale.

(L'essentiel)