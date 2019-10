Le fisc français doit rembourser les frontaliers

Des milliers de frontaliers français ont été doublement imposés sur leurs biens immobiliers en France et au Luxembourg depuis 2015. L'imposition sociale sur les revenus du patrimoine a été déclarée illégale par le Conseil d'État français fin septembre. Le fisc français doit donc rembourser la part prélevée aux frontaliers.

Près de 4 000 contribuables frontaliers domiciliés en Moselle ont demandé le remboursement des prélèvements sociaux payés entre 2015 et 2017 sur les revenus du patrimoine, indique Julien Dauer, juriste pour l'association des frontaliers du Grand Est. Ils sont plus de 700 en Meurthe-et-Moselle et une quarantaine en Meuse.

Pour gérer ces demandes et pouvoir procéder aux remboursements, une équipe dédiée a été mise en place à la Direction générale des finances publiques (DGFiP) de Moselle. La DGFiP de Meurthe-et-Moselle espère traiter l'ensemble des dossiers d'ici la fin de l'année. Celle de Meuse a déjà traité une quinzaine de demandes, les autres ne pourront être instruites qu'avec des éléments complémentaires d'information. Pour les revenus de 2018 et les années suivantes, l'exonération des prélèvements est automatiquement appliquée à condition de respecter un certain formalisme en remplissant la déclaration d'impôts sur le revenu

(Marion Mellinger/L'essentiel)