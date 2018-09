Les vieilles carrosseries ont rendez-​​vous

Les amateurs de voitures anciennes seront aux anges ce week-end avec deux événements mettant en avant les oldtimers. La deuxième édition des Stroossen Classics se tiendra dimanche, cette fois à Bertrange. «Des voitures de toutes marques, produites avant 1994, seront exposées», explique l’organisateur Pit Streveler, membre de l’ASBL Stroossen Klassik.

Les voitures seront réparties sur sept parkings en fonction de leur pays d’origine. Par exemple, les italiennes seront garées sur le parking «Monza», les françaises sur le parking «Monthléry». «Il y aura aussi un coin pour les voitures highlights, par exemple des véhicules des années 1930 ou encore des modèles de course», reprend Pit Streveler. Lui-même viendra avec plusieurs voitures, dont une Alfa Romeo GTA de 1967 et une Abarth 124 de 1973. «Les voitures de ces années-là ont une belle gueule et on peut bricoler dessus».

La marque Citroën sera très représentée, avec notamment les 70 ans de la 2CV et les 50 ans de la Méhari. Des Ferrari, Porsche et Peugeot célèbreront aussi un anniversaire. «Il y aura des gâteaux pour tous ces modèles», rit l’organisateur, qui a voulu faire «un événement agréable et convivial pour le public, tout en partageant la passion des vieilles voitures». L’entrée sera gratuite. Ce week-end se tiendra également l’Oldtimerday Luxembourg, qui sera composé de randonnées et de rencontres.

• Stroossen Classics, dimanche, à partir de 8h, à Bertrange. • Oldtimerday Luxembourg, samedi et dimanche. Plus d’informations sur www.oldtimerday.lu

(Joseph Gaulier/L'essentiel)