«Les Verts? Une évidence avec mon éducation»

«L’essentiel»: Quand avez-vous commencé à vous intéresser à la politique?

Djuna Bernard (députée Déi Gréng): J’ai commencé à l’âge de 16 ans chez les jeunes Verts. Je viens d’une famille monoparentale et ma mère est engagée avec les Verts à Mamer. La politique est quelque chose d’ancré dans mon éducation. C’est François Bausch qui m’a convaincue de m’engager sur la liste pour les législatives.

Pourquoi avoir choisi les Verts?

À 16 ans c’était une évidence à cause de mon éducation. Puis, j’ai réfléchi. Et j’ai vu que c’est le seul parti crédible sur l’environnement et le développement durable. C’est un parti qui laisse les jeunes s’exprimer. J’ai toujours pu le faire comme femme et comme jeune. Les Verts m’apportent beaucoup comme individu.

Quel est votre état d’esprit depuis votre arrivée à la Chambre des députés?

J’ai fait un choix impulsif. Au départ, je voulais d’abord mener une carrière professionnelle avant la politique. Je vis chaque jour comme un film, c’est surréaliste. Je veux défendre des valeurs de solidarité et de tolérance à la Chambre.

Vous êtes la plus jeune députée et une femme. Une chance ou un fardeau?

Je le vois comme une chance de faire la différence auprès des jeunes. J’espère pouvoir rendre la politique plus compréhensible et plus attractive grâce à mon âge. Concernant l’égalité femmes-hommes, il y a beaucoup de choses à faire. Je vais lutter pour changer ces injustices.

