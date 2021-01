Le plan social chez RBC est prolongé jusqu'en avril

Mi-décembre 2019, les syndicats LCGB-SESF, OGBL et Aleba avaient annoncé la conclusion d’un plan social au sein de la Royal Bank of Canada. 201 salariés étaient alors concernés, sur les quelque 1 100 que comptait RBC Luxembourg. Ce vendredi, plus d'un an après les négociations, ce plan social a été rediscuté afin de prolonger sa durée de validité initialement fixée au 31 janvier 2021.

En effet, ce plan social prévoyait des indemnités allant au-delà de ce qu’impose la législation, mais aussi l’aménagement de temps pour que les employés touchés puissent rechercher un nouvel emploi ou se former. Or, «des retards concernant le plan de restructuration de la banque» ont été constatés, rendant la situation inéquitable pour certains salariés, 43 en l'occurrence. Les syndicats LCGB et OGBL indiquent donc qu'un accord a été trouvé pour prolonger les conditions du plan social jusqu'au 30 avril prochain.

Les salariés qui auraient trouvé un nouvel emploi avant la notification de leur licenciement bénéficieront «à 100% des indemnités financières légales et extralégales du plan social», précisent les syndicats, dans un communiqué.

(nc/L'essentiel)