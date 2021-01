«L'école à la maison, la galère dès le premier jour»

C'est un cri du cœur et d'une certaine forme de désespoir que nous avons entendu, ce lundi midi, après une seule et première demi-journée d'école à la maison au Luxembourg. «Je vous écris en tant que maman qui a galéré pour l'école à la maison ce matin», nous a précisé Aurélie. «Coupure d'Internet, profs qui ne remarquent pas que l'enfant ne suit plus le cours et donc une attente d'être réintégré à la séance sur teams (trente minutes pour ma fille). Trois enfants sur trois ordis en même temps: c'est une vraie galère. Il faut reprendre l'école normalement! C'est important pour les enfants d'avoir une scolarité normale».

Contactée dans la foulée par téléphone, cette maman de trois enfants, domiciliée à Strassen, nous a tout d'abord fait part d'importants problèmes de connexions. «Nous avons pourtant tout coupé, télévision, smartphones... pour permettre à quatre ordinateurs de fonctionner au même moment. Celui de mon mari, qui fait du télétravail pour me soutenir dans la chambre de ma fille de 8 ans, et les trois ordinateurs de mes enfants (deux garçons de 12 et 14 ans au Vauban et la petite dernière scolarisée à Notre-Dame Saint-Sophie). C'est le carnage et on doit constamment être derrière eux pour les aider à se reconnecter».

Et quelque chose nous dit que la semaine s'annonce pour le moins compliquée pour cette famille de Strassen, commune voisine de la capitale, loin d'être isolée dans un coin perdu du Grand-Duché, où les connexions seraient rares. «Comme vous pouvez le constater sur les photos que je vous ai envoyées, c'est le bazar», déplore Aurélie. «Des ordis partout, l'imprimante qui voyage beaucoup de pièces en pièces... On a déplacé les meubles pour une meilleure organisation. Et c'est seulement le 1er jour... Je galère, c'est terrible, alors qu'on a été prévoyant en achetant trois ordinateurs au mois de mars. Ce qui a également fait exploser notre budget...».

