Schneider inquiet à propos de l'accord Mercosur

L'UE et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay et Paraguay) se sont entendus le 28 juin dernier sur un vaste accord commercial qu'ils négociaient depuis 20 ans. L'accord est un des plus vastes jamais conclu par l'UE puisque plus de 770 millions de consommateurs sont concernés et 18 000 milliards d'euros de PIB sont impliqués.

La Commission européenne a déclaré ce lundi que les importations respecteront les normes européennes. L'accord Mercosur suscite de l'inquiétude de la part des agriculteurs européens, des ONG mais aussi de plusieurs pays européens comme la France, l'Irlande ou la Pologne.

Le ministre de l’Agriculture, Romain Schneider (LSAP) a exprimé ses réserves au Conseil «Agriculture et pêche» ce lundi à Bruxelles, «le principe de précaution, la durabilité et le respect de nos normes élevées de production nous tiennent à cœur! Nous examinerons d’abord si nos lignes rouges n’ont pas été dépassées, dont notamment l’Accord de Paris sur le climat. » Romain Schneider souhaite avant tout prévenir que guérir, «nous attendons les résultats d’une étude d’impact pour évaluer les conséquences économiques, écologiques et sociales pour le secteur agricole».

(mm/L'essentiel/afp)