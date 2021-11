Il percute un piéton et prend la fuite

Il était aux alentours de 19h10, vendredi soir, quand une personne - qui sortait de son véhicule garé le long du trottoir, rue Clairefontaine, à Diekirch - a été percutée par une voiture. Le conducteur fautif ne s'est pas arrêté pour prendre des nouvelles du blessé et a continué sa route en direction de Bleesbrück/Gildorf.

La police recherche des témoins de l'accident pour retrouver le conducteur de la petite voiture noire. Ils peuvent se manifester au 244 80 1000 ou via signalement police.diekrich@police.etat.lu.

Par ailleurs, un accident impliquant une voiture et un cycliste s'est déroulé lundi soir, à Esch-sur-Alzette. Vers 18h, un conducteur n'a pas remarqué une personne roulant à vélo et l'a heurtée alors qu'il sortait d'une station-service, rue de Luxembourg. Le cycliste a été transporté à l'hôpital avec - selon la police - des blessures mineures. Le test d'alcoolémie du conducteur fautif s'est révélé positif, son permis lui a été retiré et il est frappé d'une interdiction de conduire provisoire.

(L'essentiel)