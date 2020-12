Passer la frontière pour Noël: voici les règles

En France

Les visiteurs du Luxembourg ou autres sont autorisés sans restrictions. Le couvre-feu, actuellement de 20 h à 6 h, sera levé la nuit du réveillon de Noël et le nombre d’invités recommandé sera de six adultes au maximum.

En Allemagne

Les résidents luxembourgeois sont soumis à une quarantaine en arrivant, sauf dans des Länder comme la Sarre et la Rhénanie-Palatinat, où ils peuvent rester jusqu’à 24 heures sans restrictions. Dans ces deux Länder, le nombre d’invités est limité à cinq, plus les enfants jusqu’à 14 ans, et ils doivent être issus de deux foyers maximum. Pour les journées du 24 au 26 décembre, ce chiffre descend à quatre (plus les enfants), mais les invités peuvent venir de foyers différents. Certains Länder sont soumis à des couvre-feux, mais cela n’est pas le cas pour la Sarre et la Rhénanie-Palatinat.

En Belgique

Les visiteurs séjournant plus de 48 heures doivent remplir un formulaire. Le Luxembourg étant en zone rouge, les autorités sont alors susceptibles de demander un test Covid négatif et une quarantaine. «Il se peut que ces restrictions de voyage soient durcies. Nous en saurons plus ce vendredi», note-t-on à la cellule de crise belge. Sur place, un seul invité est autorisé, enfants compris, deux pour les gens vivant seuls. Le couvre-feu en vigueur est de minuit à 5 h en Flandres, et de 22 h à 6 h en Wallonie et dans la région de Bruxelles. Mais il passera de minuit à 5 h, la nuit de Noël, en Wallonie.

(Séverine Goffin/L'essentiel)