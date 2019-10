Vous sentez-​​vous en sécurité avec des pneus hiver?

Alors que la police recommande de monter les pneus hiver lorsque les températures chutent en dessous de 7°C, nous avons souhaité savoir si vous vous sentiez vraiment plus en sécurité en roulant avec? «Quand il y a de la neige, je me sens plus en sécurité. Et dès qu'il commence à geler, je suis plus rassurée de les avoir», confirme Isaline, 37 ans. Idem pour Frédéric, 50 ans: «Je me sens plus en sécurité. Ça adhère mieux, surtout dans les ronds-points par temps froid. C'est quand même mieux que les pneus été».

Chantal, 45 ans, confie même une très mauvaise expérience puisqu'elle s'est retrouvée «dans le décor» alors qu'elle avait opté pour des pneus «toute saison». «Depuis, je mets les pneus hiver», ajoute la femme. Dans notre petit sondage, les pneus hiver recueillent d'ailleurs l'unanimité. «Moi, je les garde toute l'année. Ils ne s'usent pas donc je les conserve. C'est plus simple. Puis je suis plus en sécurité lorsqu'il pleut ou qu'il neige», relève encore Victor, 60 ans.

(L'essentiel)