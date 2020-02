«"Bad Banks" a mis le Luxembourg sur la carte»

«L’essentiel»: «Bad Banks» n’a pas remporté l’Emmy Award de la «Meilleure série dramatique». L’équipe était-elle déçue?

Désirée Nosbusch: Quand on fait partie des cinq séries européennes nommées aux Emmy Awards, on a toujours l’espoir de gagner, mais nous avons déjà tellement été gâtés avec «Bad Banks» les mois précédents, que nous étions heureux d’être reconnus. On ne peut pas tout ramasser d’un coup. La fête continue et la deuxième saison arrive…

Que nous réserve la deuxième saison?

C’est un véritable feu d’artifice. Dans la deuxième saison, tout le monde est contre tout le monde. Tu ne sais plus à qui tu peux faire confiance. Chacun se bat pour survivre. On pensait que Christelle était arrivée au sommet des possibilités d’intrigues, et bien non, ça empire.

Quelle fut votre première impression lorsque le rôle de Christelle Leblanc vous a été proposé?

C’était drôle, car en me présentant au casting, j’ai dû vérifier que c’était bien pour ce rôle-là, tant le personnage me semblait éloigné de moi. Je ne savais pas que j’avais déjà été choisie, et je ne comprenais pas ce qu’ils cherchaient. Mais c’est justement cela qui était intéressant. Et avec leur aide, nous avons créé la Christelle que l’on connaît.

Comment avez-vous abordé le personnage de cette femme, dure, forte et machiavélique?

Le personnage n’est pas seulement froid ou machiavélique, il y a toujours plusieurs strates, des angoisses, des émotions, une tristesse. Il faut aller au-delà de l’apparence, comprendre pourquoi est-ce qu’elle est comme cela. C’est une femme forte, qui doit se battre dans un univers dominé par les hommes. Elle a cette peur de perdre le pouvoir, car tout ce qui lui reste, c’est sa carrière.

Les prix pleuvent depuis le lancement de la série. Comment les avez-vous accueillis, notamment le «Grimme-Preis» en février dernier?

Pour moi, le «Grimme-Preis» est comme un rêve devenu réalité. Pendant de nombreuses années, j’ai travaillé en tant que présentatrice, et il m’a fallu un long moment avant d’être perçue en tant que comédienne. Grâce au rôle de Christelle Leblanc dans «Bad Banks», j’ai réussi à être plus Christelle que Désirée, c’est elle qui brillait. Ça y est, je suis vraiment comédienne. Cela m’a ouvert beaucoup de portes. C’est un grand cadeau, surtout à mon âge, car beaucoup de collègues se plaignent de ne plus avoir de rôles.

La série est une plongée dans les hautes sphères de la finance. Avez-vous bénéficié de conseils en la matière?

Avec le réalisateur de la première saison, nous avons pu faire beaucoup de recherches sur nos personnages respectifs. J’ai eu le droit de rencontrer des femmes qui avaient fait la carrière de Christelle à Wall Street, d’autres qui ont rebroussé chemin. Tout cela pour créer sa biographie. Et c’est un plus lorsque l’on vit au Luxembourg. Car dans nos vies privées, nous connaissons tous des banquiers. Pour ma part, j’ai un frère dans le monde de la finance, je l’ai beaucoup sollicité car je n’y connaissais rien (rires).

«Bad Banks» dénonce les dérives de la finance. Avez-vous eu des retours de la place financière grand-ducale?

J’avais peur que ces gens de la finance me disent «Vous avez bien exagéré avec Bad Banks, ce n’est pas comme cela que ça se passe». Au contraire, j’en ai rencontré qui m’ont dit «Beaucoup de choses sont vraiment réalistes». Je l’ai pris comme un grand compliment. C’est la raison pour laquelle la série a trouvé son public.

Qu’est-ce que la diffusion sur Netflix a changé pour vous?

Notre métier change beaucoup, ça devient plus global. J’ai désormais beaucoup de castings, dans différentes langues. Mais je suis quelqu’un de fidèle, et j’adore être au Luxembourg. Nous avons la grande chance d’être dans un pays ouvert à l’international.

Le Luxembourg est bien représenté dans la série, notamment avec ce jeu entre les différentes langues.

Absolument, «Bad Banks» a mis Luxembourg sur la carte, au niveau des producteurs allemands, par exemple. Ce n’est pas qu’un endroit où il y a de l’argent. On voit le Grand-Duché comme un pays qui sait faire des films de qualité, c’est génial.

(Cédric Botzung/L'essentiel)