Des pistes pour développer le sport à l’école

La thématique du sport scolaire s’est invitée en débat à la Chambre des députés ce mardi après-midi. Claude Meisch (DP), ministre de l’Éducation nationale, a reconnu que plusieurs pistes et «projets innovants» étaient actuellement à l’étude pour «favoriser l’activité physique dans les différents cours.

Il était interpellé par la députée Chantal Gary (Déi Gréng), qui a déploré que le volume d'heures de sport scolaire «ne corresponde pas aux recommandations européennes, avec deux ou trois heures par semaine, au lieu de cinq. Du coup, la motricité et les aptitudes se réduisent au fil des années». Selon elle, «les performances ne sont pas le plus important, la priorité étant les compétences sociales, le développement de l'esprit d'équipe ou encore la discipline et les challenges». «L’activité physique sert de prévention pour des maladies comme le diabète, mais aide aussi à réduire le stress au quotidien et à se vider la tête», a plaidé l’élue écologiste, alors que «beaucoup d’infrastructures ont été fermées à cause de la crise».

La pandémie du Covid-19, justement, «a aggravé les problèmes», selon Claude Meisch, qui explique que «des pédiatres en parlent, après avoir constaté que les jeunes ont pris plusieurs kilos ces derniers mois». D’où la nécessité de «renforcer la pratique du sport, dès le plus jeune âge» et d’intégrer cette problématique à la formation continue des enseignants. Il a aussi promis «un dépistage plus précoce des problèmes de motricité, car beaucoup de jeunes sont concernés, à cause du manque d’activité».

