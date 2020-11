L'Office de conciliation chargé du dossier Guardian

Le torchon brûle toujours entre la direction de Luxguard/Guardian et les syndicats. Un plan social, que dénoncent les syndicats depuis son annonce fin septembre, menace désormais 45 salariés chez le spécialiste du verre. «Un accord de non-conciliation a été signé cette semaine», indique à L’essentiel Alain Rolling, en charge de ce dossier à l’OGBL. Un document qui scelle la mésentente entre les deux parties.

«Nous ne pouvons pas être d’accord, tout cela est lamentable», tonnent les syndicalistes. Ils ont dénoncé, ces dernières semaines, les méthodes de la direction, lui reprochant de ne pas avoir poursuivi la piste d’un plan de maintien dans l’emploi (PME), moins brutal socialement et envisagé cet été. «Désormais, nous avons encore 45 salariés menacés, dont une dizaine ont plus de 50 ans. Ils ne sont pas toujours éligibles à la préretraite et auront du mal à retrouver un emploi dans le contexte actuel».

Dès mardi, l’Office national de conciliation réunira les deux parties, indique l’OGBL. Il sera en charge de rapprocher les parties. S’il n’y arrive pas, le conflit pourrait s’envenimer. «Nous n’en sommes pas à la grève, nous cherchons une autre solution, mais cela peut arriver», reprend Alain Rolling. Les difficultés sociales ont débuté lorsque la direction a annoncé en juin sa décision de ne pas remplacer le four de Dudelange, qui arrive en fin de vie. Les syndicats craignent que celui de Bascharage ne soit pas non plus remplacé l’an prochain, et que la production au Luxembourg soit peu à peu délaissée. Contactée par L’essentiel, la direction n’a pas encore répondu.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)