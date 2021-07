Un soutien de poids à la culture luxembourgeoise

«Kultur lx va ajouter une plus-value, mais ne remplacera pas les institutions culturelles et les acteurs existants», précisait lundi matin, Valérie Quilez, coordinatrice internationale de la nouvelle structure. Créée il y a bientôt un an, Kultur lx a été officiellement lancée lundi, en présence notamment de Sam Tanson, ministre de la Culture. Le site Internet a également été présenté à cette occasion.

«Ce nouvel outil de promotion et de diffusion était devenu nécessaire au Grand-Duché», expliquait Catherine Decker, sa présidente. La mission de Kuktur lx? Soutenir et accompagner la promotion et la diffusion de la création luxembourgeoise, mais aussi le développement de carrières des artistes et des créatifs. Les disciplines concernées sont l'architecture, le design, les métiers d'art, les arts multimédia et numériques, les arts visuels, la littérature et l'édition, la musique et le spectacle vivant.

Plus de 2 millions d'euros en 2022

Music LX, dans le secteur de la musique, ainsi que Reading Luxembourg, dans celui de la littérature, étaient déjà positionnées sur ces missions depuis plusieurs années. «Nos missions ne vont pas changer, Music LX intègre la nouvelle structure, Kultur lx» nous précisait en début d'année Giovanni Trono, responsable du département musique.

Pour assurer le fonctionnement de Kultur lx, le ministère de la Culture a prévu une dotation de 1,35 million d'euros pour l'exercice 2021, auxquels il faut ajouter la dotation de Reading Luxembourg (345 000 euros) intégrée à la dotation 2021, et celle de Music:LX (595 000 euros), intégrée à l'exercice 2022. La dotation globale de Kultur lx passera en 2022 à 2 135 000 d'euros. Dès cette année, le secteur culturel et les artistes pourront bénéficier d'aides et de bourses à la hauteur d'environ 1 100 000 euros, et d'environ 1 400 000 euros en 2022.

(Cédric Botzung/L'essentiel)