«Devenir cardinal à Rome, c'est une surprise irréelle»

L'essentiel: Monseigneur Hollerich, dans quel état d'esprit êtes-vous avant d'être créé cardinal par le pape François ce samedi à Rome? Jean-Claude Hollerich: Je ne pensais jamais faire partie de cette liste. Cela me semble irréel. C'est une vraie surprise et je dois encore m'habituer à l'idée. On m'en parlait parfois, mais je ne l'espérais pas. Le pape choisit souvent des pays pauvres et le Luxembourg n'appartient pas à cette catégorie. Et je n'ai pas l'impression non plus d'être un homme extrêmement qualifié.

Comment avez-vous appris votre future nomination? J'étais en vacances au Portugal et j'ai reçu un tas de messages. L'un d'eux me qualifiait d' «Eminenz», le titre employé en allemand pour s'adresser à un cardinal, et je ne comprenais pas. J'ai ouvert l'application des nouvelles du Vatican, il n'y avait rien, alors je croyais que c'était faux. Mais les messages continuaient à affluer sur mon smartphone... Vatican News a enfin annoncé la nomination de 13 nouveaux cardinaux.

Aviez-vous un jour imaginé atteindre cette fonction? Espérez-vous un jour devenir pape? Non. Certains me rappellent que, quand j'étais petit, j'avais dit que je voulais devenir évêque. Je me rappelle aussi que j'avais dit que je voulais devenir pâtissier. Il ne faut pas prendre tout cela avec trop de sérieux. Devenir pape est une charge pour un homme "saint" et je ne suis pas à ce niveau-là. Ce n'est pas de l'humilité, c'est la vérité.

Avoir des papes européens, c'est terminé? Ce serait mieux d'avoir des papes non-européens, quand on voit tout le bien apporté à l’Église par un pape argentin. En Europe, on est trop centré sur la tradition. Alors, les choses deviennent inébranlables et un peu vieillottes. Le pape François a fait souffler un vent nouveau sur l'Église et cela fait beaucoup de bien à notre continent, alors pourquoi pas un futur pape africain ou asiatique?

Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence en votre faveur? Peut-être ma fonction à la tête de la Commission des Épiscopats de la Communauté européenne (COMECE). L'Union européenne est très importante pour le pape. Il y voit un élément de stabilité dans la politique mondiale. C'est un «soft power» engagé pour la paix et je suis exactement du même avis.

Quel est votre rôle au sein de ce groupe de pression considéré par certains comme un "lobby"? (Il coupe) Nous ne sommes pas des lobbyistes. L'Union européenne doit être engagé avec les religions et le COMECE est là pour établir ce dialogue. On donne notre avis, parfois, on sollicite notre opinion. À titre d'exemple, notre dernière publication concernait les drones armés automatiques. Une arme très puissante qui décide d'elle-même quand il faut attaquer. Plus personnes ne doit appuyer sur un bouton et cela pose beaucoup de problèmes éthiques.

Avec le prochain départ de Jean-Claude Junker à la tête de la Commission, c'est la fin d'une certaine époque. Quel est votre opinion sur ces cinq ans de mandat? Nous devons admirer son travail. Il a compris que sans stabilité économique, on ne pouvait pas avoir de stabilité politique. Son plan contre le chômage des jeunes est très important. Moins les jeunes auront du travail, plus il y aura de populisme. Jean-Claude Junker est une bête de la politique qui a une grande conscience sociale. C'était l'homme qu'il fallait à l'Europe pour cette période.

Une fois cardinal à Rome, aura-t-on encore la privilège de vous voir à Luxembourg? Tant que l'on ne me dit pas le contraire, je reste archevêque de Luxembourg. J'ai néanmoins reçu un évêque auxiliaire, Leo Wagener pour me seconder ici, mais je compte encore être présent dans mon pays. Mon emploi du temps sera désormais assez contraignant. Je dois désormais répondre à des interviews du New York Times ou de Kyodo l'agence de presse japonaise. Je suis plus sollicité. Après le consistoire, je participerai à Rome au synode sur l'Amazonie et sur l'écologie intégrale, un thème très important pour l'avenir de notre planète et de nos jeunes. Je rentrerai à Luxembourg le 9 novembre pour une petite fête à la cathédrale et je partirai ensuite au Japon quand le pape visitera le pays. Je bénirai le mariage d'un de mes anciens étudiants à Tokyo le 1er décembre.

Tout le monde ne le sait pas, mais vous avez un vrai attachement avec le Japon? J'y ai vécu durant 23 ans et demi. Et Tokyo est la ville où j'ai le plus longtemps habité. Quand le pape a appris que le voyage au Japon aurait lieu, il m'en a tout de suite parlé, car il adore lui aussi le Japon. Je n'ai pas l'argent pour aller voir la Coupe du monde de rugby pour le moment ou les Jeux olympiques en 2020, mais je suis tout cela de près grâce à la télévision.

Depuis l'étranger, allez-vous également avoir un œil bienveillant sur le Luxembourg? Beaucoup de gens ne voient plus l'église comme importante, alors qu'ils cherchent le bonheur. Nous devons changer pour mieux parler le langage des gens. Ils n'achèteront pas un dictionnaire pour comprendre le langage théologique. Le message de l'Évangile doit être compris par les gens d'aujourd'hui. L'Église luxembourgeoise est complexe et multiple. Un côté luxembourgeois avec beaucoup de personnes âgées, mais il y a aussi des côtés portugais, francophones, polonais, anglophones, hispanophones où les communautés sont en croissance rapide et où il y a des jeunes. Je suis l’Évêque de tous. On doit encourager l'esprit d'initiative.

À Rome, en tant que cardinal, vous allez intégrer le dicastère pour le développement intégral de l'homme qui se réunit autour des questions écologiques, de justice et de paix. Quel regard portez-vous sur les discussions climatiques actuelles? Je suis totalement solidaire avec la nouvelle génération. J'aime les jeunes et j'essaie toujours de rester en contact avec eux. Il faut leur laisser une Terre habitable, c'est le minimum pour être heureux à l'avenir. Les jeunes ont raison de protester et leurs manifestations sont un appel à ma génération pour qu'elle change de mode de vie. Concrètement, j'ai remplacé mes bouteilles en plastique par du verre. Je vais changer de voiture avec un modèle plus favorable à l'environnement. Je cherche comment compenser mes voyages en avion. Moi aussi je dois changer.

Allez-vous également devenir un ambassadeur de la Grande-Région à Rome? Chez moi à Luxembourg, je réunis déjà régulièrement les évêques de Trêves, de Liège, de Namur, de Verdun, de Nancy, de Metz et de Troyes. Je serai aussi leur porte-parole auprès du Vatican. Nous devons avoir des relations au-delà des frontières, car il y a un danger que les Églises deviennent trop nationales. Au Luxembourg, nous ne pourrions pas vivre sans les pays voisins. Ici, il est temps de faire quelque chose pour les logements pour qu'ils soient également accessibles aux petits portefeuilles. C'est une question de justice et de qualité de vie.

Vous allez être désormais régulièrement à l'étranger, mais qu'est-ce qui va vous manquer du Luxembourg? Je suis habitué à être à l'étranger étant donné que j'y ai vécu longuement, mais je suis très attaché aux gens. J'aime les relations humaines. C'est un plaisir immense de faire de nouvelles amitiés, mais dans le même temps, on délaisse malheureusement d'autres amis. Les plats les plus simples comme les "Kniddelen" ou "l'Ënnenzopp" (soupe aux oignons) vont me manquer. C'est une grande joie de les manger ici.

Le Luxembourg d'aujourd'hui a-t-il oublié le Luxembourg du passé? On devrait retrouver un style de vie un peu plus simple. Pas dans le sens de revenir en arrière ou de tenir un discours nostalgique. On doit aller de l'avant. Sur cette Terre, je pense que l'on peut devenir heureux, si tout le monde avait un niveau de vie plus simple.

(Recueilli par Frédéric Lambert)