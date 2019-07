Un débat sur les fichiers de la police et de la justice

Le coup d'éclat des députés de l'opposition de mardi a été suivi des faits dès le lendemain. Mercredi après-midi, le Premier ministre en personne, Xavier Bettel a proposé de débattre du fichier central de la police et du système «Ju-Cha» (base de données utilisée par la justice) qui défraient la chronique ces dernières semaines.

«La protection des données est trop importante pour en faire un jeu politique, nous n'avons rien à cacher dans ce dossier», a-t-il fait savoir avant de céder la tribune aux ministres de la Sécurité intérieure et de la Justice, François Bausch et Félix Braz. Après avoir réaffirmé que le cadre légal était respecté, les deux ministres se sont heurtés aux questions de fond sur l'utilisation faite par ces deux bases de données, tant par la police que par la justice.

Des exemples anonymes

Gilles Roth, le député CSV, a dégainé le premier. «Quelles données sont utilisées? À quelles fins? Et par qui peuvent-elles être consultées et utilisées? Est-il normal que dans un État de droit il n'existe pas de droit à l'oubli ni à l'effacement?», a-t-il interrogé les ministres. Dans la foulée, il a réclamé deux lois spéciales sur le fichier central de la police et le «Ju-Cha» avant la fin de cette année, afin de répondre à ses questions.

Du côté des députés de la majorité, Alex Bodry (LSAP), a reconnu que les deux bases de données reposaient sur des bases légales fragiles et qu'il appartenait aux députés de légiférer en la matière. Après plus de quatre heures de débat, de questions, d'argumentation, le Premier ministre a appelé de ses vœux les députés de la majorité et de l'opposition «à travailler ensemble sur le sujet et à faire des propositions pour apporter des bases légales solides et des améliorations» à ces deux fichiers en respectant le principe de la protection des données des citoyens.

Pour finir, les députés ont adopté à main levée une motion demandant au gouvernement d'expliquer publiquement — via des exemples anonymes— le fonctionnement du fichier central de la police ainsi que le «Ju-Cha».

(Patrick Théry/L'essentiel)