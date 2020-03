Une femme victime de la «psychose» du virus

«La situation que j’ai vécue lundi était très violente, j’ai été traitée de manière très brutale». Sonia*, encore en pleurs, a raconté à L’essentiel sa mésaventure vécue lundi, en pleine psychose autour du coronavirus. Cette femme de ménage employée au Luxembourg s’est rendue comme d’habitude dans une entreprise cliente, en début de semaine.

Mais elle a lâché quelques toussotements et a eu le malheur de raconter à une collègue qu’elle avait eu un peu de fièvre la veille au soir. «Le fils du patron a entendu la conversation et m’a donné l’ordre de partir. Il m’a dit de m’éloigner et de ne pas revenir», raconte celle qui a très mal vécu ce moment. «Les autres me regardaient aussi comme si j’étais infectée par le coronavirus, alors que je savais que je n’avais plus de fièvre», poursuit l’employée, qui n’a pas voyagé récemment.

L'employeur a expliqué à L'essentiel avoir «pris son temps» pour expliquer la situation à la femme de ménage. «Cela ne s'est pas fait en cinq minutes, cela a pris au moins vingt minutes, elle a été accompagnée», indique un responsable à L'essentiel. Il dément avoir mal agi envers la personne qui présentait quelques symptômes.

Une galère de sept heures

On lui a alors demandé d’appeler la hotline mise en place par le gouvernement, mais c’est là que la galère a débuté. «J’ai attendu un quart d’heure pour joindre quelqu’un, qui m’a demandé de contacter mon médecin en France, vu que je suis frontalière». Mais celui-ci n’a pas voulu recevoir la patiente, par crainte de contaminer son cabinet et lui a demandé de prendre contact avec un confrère luxembourgeois… qui l’a renvoyée vers la France.

Sonia a alors appelé la CNS, qui a transféré l’appel vers le 112. Au vu de la description des symptômes, les secouristes ont estimé qu’elle n’avait rien du tout. «Ce que je savais déjà en fait», relate l’intéressée. Il lui a tout de même été conseillé d’aller à l’hôpital d’Esch. En s’y rendant, elle a essuyé les «injures» de passants, car elle portait un masque de protection. «J’ai voulu me protéger et protéger les autres, mais beaucoup ont vu en moi une menace de propagation du virus».

L’équipe médicale d’Esch-sur-Alzette a constaté qu’elle avait une température corporelle de 37,1°C, «autant dire rien du tout». Un test plus poussé a été effectué et au bout d’une heure, le verdict est tombé: «Je n’avais pas le coronavirus, mais un simple début de pneumonie bénigne». Sonia déplore d’avoir «passé environ sept heures pour toutes ces démarches, à cause de la psychose des gens». Désormais, elle peut retourner travailler, à une condition: «Je ne veux plus revenir faire de prestations dans l’entreprise où j’ai été humiliée».

* Le prénom a été modifié

(Joseph Gaulier/L'essentiel)