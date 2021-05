«Ne pas faire comme si on était en fin de crise»

La situation sanitaire est stable au Luxembourg, l'optimisme règne dans les rangs du gouvernement qui a pu annoncer, mercredi, toute une série d'assouplissements très symboliques. Oui, mais... doit-on encore dire en substance. Tous les feux sont beaucoup moins rouges mais «on ne peut pas se permettre de faire comme si on était en fin de crise», a rappelé le Premier ministre, Xavier Bettel. Et plusieurs éléments le confortent.

«Le virus se transmet toujours de façon brutale et il est devenu un peu plus agressif, selon la ministre de la Santé, Paulette Lenert. Les symptômes sont plus forts, les patients plus jeunes, les gens à l'hôpital sont davantage malades...» L'évolution des variants donne des inconnues à l'équation. «Le variant britannique domine à une majorité écrasante même si on ne constate pas l'impact que l'on pouvait craindre dans nos hôpitaux», a détaillé Xavier Bettel.

Un suicide et des vaccinés infectés

Et si la vaccination est la clé essentielle pour sortir de l'épidémie, le virus circule toujours. 724 personnes vaccinées avec la première dose au Grand-Duché ont quand même été infectées et 139 ont même contracté le virus après avoir reçu la 2e dose, a énuméré Paulette Lenert mercredi. «Le risque zéro n'existe pas, il est important de rester prudent». La ministre évoquant même le cas «dramatique» d'une personne qui s'est récemment suicidée, pour expliquer qu'une partie de la population est psychologiquement atteinte par le contexte.

Pas question pourtant de lever pour l'heure toutes les mesures en place. «Le couvre-feu évite les contacts nocturnes prolongés, il est plus efficace que de fermer les écoles», estime Xavier Bettel, interrogé sur cette mesure spécifique qui sera en vigueur de minuit à 6h dès le 16 mai, au lieu de 23h à 6h aujourd'hui. «Soyez sélectifs dans vos contacts, tous les contacts restent un risque», selon la ministre de la Santé qui a plaidé, encore, pour les autotests et la distanciation physique, «la meilleure arme».

«Il est trop tôt pour revenir à la vie normale, les masques et les tests restent une réalité. Nous sentons que tout le monde en a marre et je veux dire un grand merci à la population. L'acceptation nous permet de maîtriser le virus et de prendre ces décisions», a insisté le Premier ministre.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)