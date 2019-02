«Dès qu'il neige, nous partons sur les routes»

Alors que les conditions météorologiques actuelles occasionnant neige et verglas donnent du fil à retordre à de nombreux automobilistes, les employés de l'Administration des ponts et chaussées demeurent imperturbables et se tiennent prêts à intervenir, comme le souligne son porte-parole, Ralph Di Marco. Aux Ponts et Chaussées, les préparations pour la période hivernale démarrent dès le 1er novembre. Les équipes d'intervention, opérant jusqu'au 31 mars selon un planning défini, ont été constituées début décembre.

Les équipes interviennent en fonction du besoin. «Dès qu'il commence à neiger, nous partons sur les routes», précise M. Di Marco. Dans un premier temps, on dégage la neige, avant de saler la chaussée. «Répandre le sel sur la neige n'aurait absolument aucun effet», explique-t-il. Malgré les abondantes chutes de neige qui se sont abattues ces derniers jours sur le pays, aucun signe de pénurie de sel n'est à déplorer.

«Nous disposons de 20 000 tonnes de sel par an et de 6 000 tonnes de réserves. La consommation annuelle moyenne oscille entre 17 000 et 20 000 tonnes, dont 4 000 à 5 000 tonnes sont utilisées pour le salage des autoroutes. La Division de la voirie de Luxembourg et la Division de la voirie de Diekirch se partagent les 11 000 tonnes restantes.

Les automobilistes peuvent également être la cause

En temps normal, les interventions ont lieu entre 2 et 4 heures du matin. Selon les besoins, il arrive que les véhicules circulent toute la nuit. «Nous devons intervenir en dehors des heures de pointe pour dégager les axes routiers avant l'afflux de trafic», précise M. Di Marco. Dans certains cas, un salage préventif est effectué. «Le principal critère n'est pas la température, mais le degré d'humidité», surveillé de très près.

M. Di Marco se veut rassurant en précisant qu'on ne peut pas encore parler de situation extrême. La dernière en date remonte à l'hiver 2010, où il s'était subitement mis à neiger en plein après-midi, juste avant la sortie des bureaux. Une situation critique pour les agents des Ponts et Chaussées qui, en raison du nombre conséquent d'automobilistes sur les routes, se retrouvent eux-mêmes bloqués dans la circulation. Les problèmes de trafic ne sont cependant pas toujours dus aux conditions météorologiques. «Quelquefois, ils sont liés à l'excès ou à l'absence de vigilance des conducteurs», conclut M. Di Marco.

(L'essentiel)