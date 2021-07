Faute de fourrière, des autos sont vandalisées

Des voitures qui font tache dans le paysage urbain. Elles sont immobilisées par la police (à l'aide d'un sabot) dans la rue Barbourg à Esch-sur-Alzette, au lieu d'être amenées à la fourrière. Avec un risque de dégradation, voire de destruction par des personnes malintentionnées. C'est la situation que décrit un lecteur. Comment cela est-il possible? Le Luxembourg ne dispose toujours pas d'une fourrière pour le sud du Luxembourg, note Henri Kox, ministre de la Sécurité intérieure, en réponse à une question parlementaire posée par le député CSV Georges Mischo. Pour rappel, le pays compte actuellement deux fourrières, au Findel (à 200 mètres du siège de la police nationale) et à Colmar-Berg.

«Cette offre est trop faible pour répondre aux besoins actuels des deux régions, indique Henri Kox. Le besoin de placement de la Direction régionale du Sud-Ouest dépasse donc largement les capacités disponibles». D'autant qu'un agrandissement à court terme de la fourrière du Findel, une propriété de l'État gérée par la police, n'est «pas envisageable, dit le ministre. Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics travaille toujours à la mise en place d'une solution sur le site de Raemerich».

Pour mémoire, la précédente fourrière située à Esch avait fermé ses portes le 14 août 2020, pour «des questions de sécurité». Rappelons par ailleurs qu'il faut débourser environ 250 euros pour pouvoir récupérer sa voiture à la fourrière. Outre les frais de dépannage, 190 euros les jours ouvrables, de 8h à 18h, et 214 euros la nuit, il faut ainsi ajouter l'avertissement taxé, entre 24 et 145 euros, selon l'infraction, et in fine les frais de fourrière, à raison de 40 euros la journée. Et quand personne ne vient reprendre son bien, les véhicules sont mis aux enchères sur instruction du parquet. À noter que le délai de mise à la fourrière d'un véhicule a été ramené de 8 jours à 24 heures, sur les autoroutes et les routes nationales hors agglomérations.

(ol/L'essentiel )