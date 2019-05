Deux blessés dans l'incendie place Guillaume

De la fumée était visible ce vendredi après-midi en plein centre ville de Luxembourg, à proximité de la place Guillaume II. Un feu de hotte dans le sous-sol d’une brasserie s'est en effet déclaré vers 16h30. L'incendie s’est propagé de manière verticale jusqu’aux étages supérieurs du bâtiment puis au toit.

Les 60 pompiers mobilisés sur place tentent d’éviter une propagation horizontale par les toits vers les bâtiments adjacents, qui sont en train d’être méticuleusement fouillés pour s’assurer que plus aucune personne ne s’y trouve.

À noter que deux personnes intoxiquées par les fumées ont été prises en charge par les ambulances et admis aux service d’urgence. Un périmètre de sécurité a été mis en place en collaboration avec la Police. Les habitants de l'immeuble et des bâtiments environnants ont ainsi été évacués. Certaines rues voisines sont de plus fermées à la circulation jusqu'à la fin de l'incendie.

(fl/L'essentiel)