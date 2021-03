Le Parc de nouveau prêt à émerveiller

Un ballet de camions et d’engins de chantier s’active: les derniers préparatifs sont sur le point d’être achevés. Ruth Herber, responsable tourisme, l’assure, «le parc sera prêt pour samedi». Alors qu’il n’avait pu ouvrir que le 1er juillet l’an passé en raison de la pandémie, le Parc merveilleux de Bettembourg peut cette année commencer sa saison ce samedi.

Depuis deux semaines, les équipes se sont mobilisées pour nettoyer et réparer les enclos. Les wallabies, ratons laveurs, flamants roses et mini-porcs bénéficient même de box flambant neufs. Le parc s’est en effet refait une petite beauté. Les enfants se feront une joie de découvrir l’hélicoptère et l’ambulance qui viennent agrandir l’aire de jeux centrale. Sans oublier le monde des contes de fées, où une tour enchantée raconte en trois langues le conte luxembourgeois «Kouhandel mat der Wiederhex». Enfin, il faudra attendre début juin pour faire un tour à bord du fameux «minitrain», qui sera remplacé par un nouveau.

Crise sanitaire oblige, des mesures adaptées ont été prises. Malgré l’arrivée de deux nouveaux pensionnaires, des paresseux, les maisons d’Amazonie et de Madagascar ne seront pas ouvertes au public. Les 24 hectares du parc ne pourront accueillir que 2 000 visiteurs quotidiens, et le port du masque est obligatoire à partir de 6 ans. Il faut également réserver ses places en ligne à l’avance. Et pour éviter de faire la queue dans les points de restauration, des lunch box peuvent être commandées en même temps que le billet d’entrée.

Parc merveilleux. Du samedi 27 mars au dimanche 10 octobre, à Bettembourg. parc-merveilleux.lu

(Inès Mangiardi/L'essentiel)