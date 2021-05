Un enfant de 10 ans mordu par un chien

Il était aux alentours de 11h30, samedi, route de Gilsdorf, près du camping de la Sûre, quand un enfant de 10 ans été mordu par un chien qu'il voulait caresser. Blessé au bras, il a dû être soigné à l'hôpital.

Le chien n'était pas tenu en laisse et ne portait pas de collier, rendant l'identification de son propriétaire impossible. La police lance ce lundi, un avis de recherche pour retrouver l'animal et son propriétaire. Il s'agit d'un chien plutôt gros, de type bouvier bernois, de 80 cm au garrot, avec un pelage long brun, noir et gris.

En cas d'informations, toute personne peut s'adresser à la police (244 80 1000 ou Police.DIEKIRCHVIANDEN@police.etat.lu)

(L'essentiel)