Asselborn se souvient d’un homme «très jovial»

Jean Asselborn (LSAP), ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, a des souvenirs précis avec Jacques Chirac. Il a rencontré l’ancien président français (1995-2007), décédé jeudi, «au Conseil européen de 2004», comme il le raconte à L’essentiel. Chirac avait déjà bien entamé son deuxième et dernier mandat de président, tandis qu’Asselborn effectuait ses premiers pas dans la diplomatie.

«Je me souviens d’un homme d’une extrême jovialité, vraiment drôle», commence le ministre, actuellement à New York pour le sommet des Nations unies. «Mais il avait aussi beaucoup de charisme». De plus, Jacques Chirac «avait des origines modestes, et il n’a jamais oublié cela, il est toujours resté humble», reprend le chef de la diplomatie luxembourgeoise.

«Gerhard Schröder paiera!»

Les thèmes qui lui tenaient le plus étaient «l’engagement pour la paix, notamment au Proche-Orient, et la lutte contre l’extrême droite, en France mais aussi ailleurs», selon Asselborn. À cette époque, Jean-Marie Le Pen venait d’accéder au second tour de la présidentielle française, tandis que les mouvements populistes commençaient à émerger dans différents pays.

Grand défenseur de la langue française, Jacques Chirac «avait ostensiblement quitté une réunion où un interlocuteur français, Ernest-Antoine Sellière, parlait en anglais, se souvient Jean Asselborn, présent ce jour-là. Il était parti boire une bière dans la salle à côté!». Une anecdote le fait encore beaucoup rire aujourd’hui. «Lors d’un sommet européen, nous discutions des investissements. Là, Chirac nous interrompt et nous dit: "Ne vous inquiétez pas, nous, on décide, et Gerhard Schröder (alors chancelier allemand) paiera!"».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)